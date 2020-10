DOUCET, Armand



À Blainville, le 13 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé Armand Doucet.Outre son épouse Jeannine Choquette, il laisse dans le deuil ses trois fils, Michel (Sylvie Lussier), Pierre (Céline Marceau) et Jean, ses petits-enfants Mathieu, David, Marie-Michel, Alexandra (Marie-Josée Durocher) et leur conjoint, ses arrière-petits-enfants Félix et Chloé ainsi qu'autres parents et amis.Étant donné la situation actuelle, le rituel sera remis à une date ultérieure.