COVID-19: le nombre de cas atteint un plateau à Montréal

La progression des nouveaux cas de COVID-19 a atteint un plateau au cours des deux dernières semaines à Montréal, alors que plusieurs mesures sanitaires sont en place depuis le passage de la ville en zone rouge.

La situation montréalaise progresse dans la bonne direction, a rapporté en point de presse mercredi la directrice régionale de santé publique de la métropole, la Dre Mylène Drouin.

Les indicateurs surveillés par les autorités demeurent toutefois au palier rouge. La Dre Drouin a ainsi appelé la population à la prudence afin de protéger les populations plus vulnérables.

Une hausse de cas avait été remarquée à partir de la fin du mois d’août avec le retour en classe et au travail pour les parents. Les mesures sanitaires plus strictes, comme la fermeture des bars et des salles à manger des restaurants, semblent ainsi avoir freiné l’augmentation du nombre de cas.