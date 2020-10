Élections américaines: LeBron James au cœur d’une nouvelle campagne

Impliqué à plusieurs niveaux par l’entremise de programmes communautaires, LeBron James se prépare à prendre part à la dernière campagne du collectif More Than a Vote (Plus qu’un vote) avant les élections américaines, qui vise à combattre la désinformation chez les jeunes Afro-Américains.

S’étant positionné contre le président Donald Trump à plusieurs reprises, James, tout comme le collectif auquel il fait partie, souhaite contrer les fausses informations circulant sur les médias sociaux en répliquant à l’aide d’une campagne diffusée sur Snapchat le jour de l’élection.

Il s’agit de la dernière de plusieurs initiatives de More Than a Vote, qui a également investi dans le recrutement de nombreux bénévoles en vue du scrutin et à la conversion des arénas de la NBA en bureau de vote.

«C'est simple. Nous croyons que les Noirs, notre communauté, nous avons été éloignés de notre devoir civique, a déclaré James dans une entrevue avec le quotidien New York Times publié mercredi. Nous sommes nourris de désinformation depuis de nombreuses années.»

«Et je suis dans une position où je peux éduquer les gens et, grâce à More Than a Vote, les informer sur l'importance de ce mouvement et sur l'importance de leur devoir civique. Non seulement pour se responsabiliser, mais aussi pour redonner à leur communauté.»

Changer la mentalité

Mais plus que les informations erronées qui circulent, c’est toute une mentalité, bien implantée, qui doit changer. En effet, l’idée selon laquelle un vote seul n’a aucune importance doit disparaître, selon celui qui vient de remporter un quatrième championnat de la NBA, un premier avec les Lakers de Los Angeles.

Ainsi, le joueur-vedette veut lutter contre le phénomène de «voter suppression», qui consiste à décourager les gens à se rendre aux bureaux de vote.

«C’est fidèle à qui je suis. Je viens de la communauté noire. Je comprends mon peuple et ce que nous traversons au quotidien. Je comprends que nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations au fil du temps et je comprends à quel point notre vote est important.»

«Parce que beaucoup d’entre nous pensaient que notre vote ne comptait pas: c’est ce qu’on leur a appris, c’est ainsi qu’ils ont été éduqués, ce qu’ils ont toujours ressenti. Ils se sont sentis un peu institutionnalisés. Mais je veux leur donner les bonnes informations, je veux qu'ils sachent à quel point ils peuvent être importants.»

Outre sa participation à ce collectif, James s’est impliqué dans sa communauté natale à Akron, en Ohio. Sa Fondation a notamment aidé à fonder l’école I Promise School, qui vise à aider les enfants touchés par la pauvreté et les autres obstacles à la réussite scolaire.