Le ministre Fitzgibbon dit ne mousser aucune candidature à la mairie de Montréal

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a tenu à préciser mercredi qu’il ne moussait aucune candidature en vue de remplacer Valérie Plante à la mairie de Montréal en 2021.

Le ministre Fitzgibbon ajoute qu’il n’a pas non plus l’intention de se présenter à l’élection municipale prévue dans un an. Briguer la mairie n’est pas une option et il entend finir son mandat, a-t-il déclaré dans le cadre d’une conférence de presse à Québec, en matinée.

«Premièrement, je ne me présenterai pas parce que j’ai une job à temps plein. Guillaume Lavoie, je ne le connais pas, donc, je ne peux pas le supporter et deuxièmement, je suis ministre de l’Économie, ce n’est pas à moi de porter des jugements sur qui devrait être maire ou non à Montréal», a déclaré le ministre mercredi matin.

Des rumeurs voulant que Guillaume Lavoie ait eu des discussions avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation au sujet de la mairie de Montréal allaient bon train la semaine dernière.

Expert en politique, Guillaume Lavoie avait par la suite démenti en précisant qu'il n’avait jamais parlé au ministre.

M. Lavoie a quitté son poste de conseiller municipal en juillet 2017 après avoir été défait lors de la course à la direction du parti Projet Montréal, qui avait été remportée par Valérie Plante.

Questionné à savoir si la mairie de Montréal l’intéressait, M. Lavoie n’a rien confirmé, mais a laissé entendre que c’était une possibilité comme une autre.