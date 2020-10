L’entraîneur-chef des Cowboys réplique à ses joueurs

Après leur performance pitoyable de lundi soir, les joueurs des Cowboys de Dallas semblaient en avoir long à dire sur le travail de leurs instructeurs, mais le pilote de l’équipe, Mike McCarthy, n’a pas du tout été impressionné par ces commentaires.

Humiliés 38 à 10 par les Cardinals de l’Arizona, les porte-couleurs de la formation texane avaient aussi fait parler d’eux pour des déclarations émises anonymement au réseau NFL Network après la partie. L’un d’entre eux se questionnait sur la préparation des entraîneurs, tandis qu’un autre déplorait ce qu’il considère un manque de qualifications chez les instructeurs pour occuper leur poste.

Or, McCarthy aurait préféré entendre ces remarques de vive voix, dans un face-à-face, que par le biais des médias.

«Je n’ai pas été impliqué dans ce type de discussion, a-t-il dit au site NFL.com. Tout comme bien d’autres choses, lorsque vous frappez un nœud ou que vous vous butez à un problème durant une saison, il y a beaucoup de négatif dans l’air. Vous vous demandez d’où cela vient et qui en est responsable, et je n’ai jamais demandé cela. Il faut plutôt reconnaître qu’il y a des trucs à résoudre et je dois me rappeler de ma première rencontre avec l’équipe.»

«J’ai toujours affirmé à chaque club que j’ai dirigé ceci : il est primordial de régler les choses comme des hommes. Si vous avez des mots de cette importance à dire publiquement, vous devez les dire aussi à l’individu, particulièrement quand il s’agit d’un groupe aussi dynamique, lorsqu’on parle de football et des Cowboys de Dallas. Cela fait partie du développement de notre programme et du système que nous mettons en place ici», a-t-il continué.

Encore le bénéfice du doute

Malgré la récente contre-performance de l’équipe, McCarthy a encore pleinement confiance au coordonnateur défensif Mike Nolan, embauché le 5 janvier.

«Sûrement. Son arrivée représente un changement, a-t-il déclaré. Nous voulons être plus intelligents défensivement. Nous en sommes aux premières étapes du processus. Cela fait partie des défis des instructeurs en étant à leur première année.»

En dépit d’une fiche de 2-4, Dallas détient la tête de la section Est de l’Association nationale. Les Cowboys joueront à Washington, dimanche.