Massi Mahiou: redonner à la jeunesse

Chaîne YouTube, page Instagram, capsules TikTok, compte Facebook, profil sur Spotify : Massi Mahiou gère ses réseaux sociaux et ses plateformes de partage de front. Naviguant allègrement entre les différentes formes d’art (humour, chanson, danse animation, etc.) et la science, il est fier de sa polyvalence.

«J’ai déjà demandé à un orienteur, en secondaire 5: “est-ce possible d’étudier dans un programme scientifique tout en faisant de l’humour?” Il m’a répondu: “tu n’auras jamais le temps”. Depuis ce jour, j’essaie de combattre cette fausse idée. [...] Le cerveau a besoin de faire plusieurs choses.»

PHOTO COURTOISIE/Radio-Canada

Le cadeau du web

Présent sur YouTube depuis 2013 et remarqué sur Facebook en 2015 grâce à sa populaire vidéo «Bitch, tu t’assois», Massi Mahiou doit sa percée à la télé à ses présences soutenues en ligne. «Le web m’a fait un très beau cadeau en m’ouvrant les portes de la télévision, du balado, des plateformes plus traditionnelles...», dit-il.

Le week-end à ICI Radio-Canada Télé, les jeunes peuvent donc le voir «Danser sa vie», tout comme Alice Morel Michaud, et vulgariser des concepts aussi compliqués que l’aérospatial, son domaine d’études, dans «Massi en mission».

Ces courtes capsules cadrent parfaitement avec ce qu’il propose sur le web. En livrant des informations saupoudrées d’humour, le jeune homme de 21 ans se dit heureux «de pouvoir redonner à la jeunesse».

«Quand tu es adolescent, tu vis plusieurs problèmes, que ce soit de nature amoureuse, à l’école ou entre amis. De faire des vidéos, c’était une sorte d’échappatoire parce que ça me permettait de présenter, de vulgariser des situations que les jeunes vivent, que ce soit à 13, 14 ou 18 ans. Encore aujourd’hui, c’est une manière pour moi de mettre sur la table les problèmes que les jeunes de mon âge vivent.»

PHOTO COURTOISIE/Radio-Canada

Curiosité d’apprentissage

Toujours interpellé par les arts, Massi Mahiou continue à étudier l’ingénierie aérospatiale à l’École polytechnique. Les yeux grands ouverts, il se plaît aussi à rêver de partager un plateau avec Charles Tisseyre ou Martin Carly, le temps d’aborder des innovations technologiques.

Pour lui, la curiosité est primordiale. «Tout le monde doit continuer à rester curieux, surtout dans l’ère technologique dans laquelle on embarque. C’est super important de continuer à vulgariser des phénomènes qui peuvent nous perdre, des fois. On vit dans une société et une génération où les changements technologiques et les découvertes scientifiques sont dévoilés à chaque jour. Je veux être un vecteur pour expliquer à ma génération comment tout ça fonctionne.»

Si, comme bien d’autres, l’arrivée du coronavirus a eu pour effet la perte de contrats et une diminution de sa qualité d’apprentissage, Massi Mahiou a aussi pu tirer profit de cette fâcheuse situation.

«J’avais l’impression de vivre la crise des travailleurs autonomes tout en vivant celle des étudiants, se rappelle-t-il. Ça n’a pas été facile, ç’a demandé beaucoup de discipline. Au final, en restant courageux, la pandémie a fermé des portes, mais a permis d’en ouvrir d’autres.»

En franchissant l’une d’entre elles, il est entre autres devenu un rouage important de la baladodiffusion scientifique «Le guide de survie des Débrouillards», pour lequel il rythme des sujets comme les yogourts périmés et les robots intelligents.