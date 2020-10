Merci à nos 3 150 000 lecteurs

Chers lecteurs,

Après plus de sept mois de cette pandémie de COVID-19 qui a profondément bouleversé nos vies, nous sommes heureux de constater que vous demeurez fidèles — et en très grand nombre— au Journal de Montréal.

Selon le plus récent sondage Vividata, qui mesure le lectorat des journaux, vous êtes désormais 3 150 000 à nous lire chaque semaine sur l’ensemble de nos plateformes, que ce soit en format papier ou en format numérique1.

Il s’agit là d’une performance exceptionnelle dont nous nous réjouissons. Dans le contexte actuel, où l’information crédible est un service plus essentiel que jamais, nous sommes fiers de constater que vous choisissez d’abord Le Journal de Montréal pour vous informer et pour vous divertir. Vous êtes en effet 667 000 lecteurs de plus que notre principal concurrent.

Livré à votre porte

La pandémie a affecté toutes les facettes de la société et votre Journal n’y a pas échappé.

Malgré cela, notre équipe de journalistes et de chroniqueurs travaille d’arrache-pied pour présenter chaque jour une couverture de l’actualité complète, des reportages exclusifs et de nombreuses chroniques d’opinion très diversifiées; de loin la plus grande offre de contenu au Québec.

Alors que des millions de Québécois restent chez eux et limitent leurs déplacements, nous continuons à livrer chaque semaine des centaines de milliers de copies à la porte de nos abonnés, qui nous sont plus fidèles que jamais. En 2020, il s’agit là d’un service unique dont nous nous faisons un point d’honneur et que nos livreurs à domicile continueront à assurer, même lorsque l’hiver sera bien installé.

Hausse du numérique

Les données de ce sondage Vividata révèlent que vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire en format numérique, que ce soit sur notre site web journaldemontreal.com ou sur notre application J5. Le lectorat numérique a augmenté de 20% comparativement à l’année dernière2.

Le papier populaire

Mais vous êtes encore fort nombreux à préférer notre format papier puisque le lectorat demeure stable par rapport à son niveau de 2019 avec 2,2 millions de lecteurs. Merci d’ailleurs à nos annonceurs, qui répondent présents, et privilégient Le Journal de Montréal pour rejoindre un maximum de clients.

Cette pandémie est encore loin d’être terminée. Soyez assurés, chers lecteurs, que nous continuerons d’être là pour vous avec nos équipes qui sont en télé-travail pour vous informer et pour vous divertir.

Vous pouvez compter sur nous et surtout prenez bien soin de vous.

Lyne Robitaille

Présidente et Editrice

Journal de Montréal

1. Vividata Automne 2020 vs Automne 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, multiplateforme.

2. Vividata Automne 2020 vs Automne 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, numérique.