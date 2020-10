Réduire, réutiliser et recycler : les trois R représentent un principe de base en gestion environnementale. C’est d’ailleurs avec cette notion en tête que la Société de gestion des huiles usagées (la SOGHU) a mis sur pieds son programme de récupération et de valorisation des produits d’entretien mécaniques usagés.

À moins d’en disposer proprement, ces produits peuvent avoir de sévères impacts sur l’environnement. Par exemple, un seul litre d’huile peut contaminer jusqu’à un million de litres d’eau. La SOGHU a donc pour mandat de s’assurer que ces produits aient une deuxième vie. En créant une économie circulaire qui repose sur la réutilisation et le recyclage, l’association contribue ainsi à réduire les besoins de production de nouveaux produits contaminants.

Le potentiel des produits

Tous les produits récupérés dans le cadre du programme obtiennent une deuxième vie. Les huiles ont le potentiel d’être reraffinées ou régénérées afin d’être remises en marché ou valorisées énergétiquement.

Les plastiques des contenants d’huiles et d’antigels sont nettoyés et retransformés en produits de plastique recyclé. Les aérosols sont dépressurisés de façon sécuritaire, puis broyés avec les filtres dont l’huile a été extraite, et ensuite envoyés à une fonderie afin d’être retransformés en d’autres produits en métal.

Les antigels, quant à eux, peuvent être remis sur le marché à la suite d’un processus de filtration et purification. Cependant, pour y arriver, la SOGHU a besoin de votre aide.



Faites partie de la solution

En plus de pouvoir compter sur la participation des compagnies qui effectuent la collecte et la valorisation de ses produits, l’association peut aussi compter sur la collaboration de ses points de dépôts. Ces derniers sont des établissements offrant à la population un endroit où disposer proprement et gratuitement de leurs produits d’entretien mécaniques usagés.

«Pourquoi mettre à la poubelle un produit qui pourrait avoir une deuxième vie?»

C’est le message que lance Jean Duchesneau, directeur général à la SOGHU. Malgré les progrès qu’a faits l’association depuis sa création en 2004, «il y a toujours place à l’amélioration», suggère-t-il. «L’essentiel, c’est que chacun fasse sa part. Nous comptons sur la participation des Québécois.»

Puisque la SOGHU a pour mandat de donner une deuxième vie à l’ensemble des produits qu’elle récupère, les citoyens qui rapportent leurs huiles, antigels à base de glycol, contenants, filtres à huile et lubrifiant en aérosols dans un point de dépôt ont la certitude que le produit sera réutilisé.

À l’heure actuelle, il existe plus de 1 140 points de dépôt à travers la province. Il suffit de se rendre sur le soghu.com pour trouver l’emplacement le plus près afin d’y rapporter vos produits d’entretien mécaniques usagés. Ces pratiques n’engendrent aucun coût, mais ont un impact positif sur l’environnement. Nous vous encourageons donc à prendre part à notre mission, et nous vous en remercions.

