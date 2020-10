Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 22 octobre:

«Partir autrement en famille»

Désireux de sortir des sentiers battus, le comédien Antoine Olivier Pilon, sa mère et sa sœur ont fait un voyage qu’ils ne sont pas prêts d’oublier en Afrique. Près du volcan Ngorongoro, en Tanzanie, ils ont été marqués par les gens de la région.

Jeudi, 19 h, TV5.

«L’indice Mc$ween»

L’éventail des sujets abordés par Pierre-Yves McSween est large. On y parle de prix de détail automobile, de procréation assistée ainsi que de la nuance entre être associé et incorporé lorsqu’il est question d’affaires. Puis, on découvre un nouveau jeu-questionnaire avec Fred Savard.

Jeudi, 19 h 30, Télé-Québec.

«Juste pour rire présente: Les galas inédits»

De bien drôles de vedettes, comme Yannick De Martino, Katherine Levac, Guillaume Wagner et Anne-Élisabeth Bossé, présentent des numéros inédits enregistrés l’an dernier, devant public, lors des Soirées Carte Blanche. Au total, une douzaine de prestations.

Jeudi, 20 h, Z.

«Jumanji»

Bien avant Dwayne Johnson jouant à l’aventurier au cinéma, c’est le regretté Robin Williams qui, grâce à un coup de dés, est parti visiter un nouveau monde fantastique où il a rencontré des créatures magiques. De retour de son épopée, il bouleverse le monde avec le même jeu.

Jeudi, 20 h, Prise 2.

«J.E.»

La pandémie a eu de lourdes conséquences économiques au Québec. À preuve, les itinérants sont beaucoup plus nombreux à Montréal, les banques alimentaires débordent de demandes tout comme les refuges et la police fait face à une recrudescence de la criminalité. L’équipe de «J.E.» a constaté l’ampleur des dommages.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Je suis Paul Walker»

L’acteur américain n’avait que 40 ans lorsqu’il a perdu la vie dans un accident de voiture, en 2013. Dans ce documentaire, on revient sur sa vie et on s’intéresse à son héritage, par le biais de témoignages de membres de sa proche famille, mais aussi de ses amis.

Jeudi, 22 h, Canal D.

«Les figures de l’ombre»

Drame biographique articulé autour de trois intelligentes scientifiques afro-américaines - incarnées par Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monae - qui se servent de leurs grandes habiletés pour aider la NASA à accomplir une mission de la plus haute importance, au début des années 1960

Jeudi, 23 h, ARTV.