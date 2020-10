Recherchés: ils jettent dans le fleuve des sacs remplis de tabac de contrebande

Les autorités sollicitent l’aide de la population pour retrouver deux hommes ayant transporté du tabac de contrebande dans un bateau et ayant refusé de s’arrêter à point de contrôle sur le fleuve Saint-Laurent, près de l'Ontario, du Québec et l'État de New York.

L’incident s’est produit le 7 octobre dernier, vers 18 h, a fait savoir mercredi la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Des policiers du territoire Mohawk d'Akwesasne ont voulu faire un contrôle, mais le conducteur de l’embarcation, dont des photos ont été publiées, ne s'est jamais arrêté.

PHOTO COURTOISIE/Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Le bateau, décrit comme étant un yacht hydropropulsé bleu-gris, s’est dirigé vers l'ouest en direction du territoire d'Akwesasne et les deux occupants ont été vus en train de jeter les sacs à ordures dans la rivière.

«Environ vingt (20) sacs déchargés dans l'eau ont été récupérés et il a été confirmé plus tard qu'ils contenaient du tabac de contrebande», a-t-on fait savoir.

Une enquête a été ouverte par la GRC qui demande l’aide du public pour retrouver les deux hommes. Selon le corps de police, le pilote était un homme âgé d'environ 25 ans, grand et mince à la peau claire et aux cheveux teints en brun roux tandis que le passager serait un homme fort au teint clair avec une moustache brune et des lunettes noires.

Quant au bateau suspect, il porte le numéro de coque AKW450 et possède un seul moteur hors-bord blanc Evinrude de 300 chevaux-vapeur.

Quiconque détient de l’information peut communiquer avec le Détachement de la GRC de Cornwall au 613 937-2800 ou avec Échec au crime au 1 800 222-8477.