5 véhicules d’occasion à se procurer dès maintenant

Pas besoin de faire de compromis sur le confort ni la sécurité quand on magasine un véhicule d’occasion !

Dans les concessions ALBI Occasion, vous avez accès au plus grand inventaire de véhicules d’occasion de la province. On y propose une sélection époustouflante de véhicules de presque toutes les couleurs et les gammes possibles, offerts à des taux d’intérêt résolument alléchants.

Comme le grand balayage des modèles 2019 et 2020 se déroule présentement, c’est le moment tout indiqué pour économiser gros sur votre prochain achat! Voici cinq véhicules testés et approuvés à vous procurer lors de cet événement.

Hyundai Elantra

Vous avez vu cette berline partout sur les routes et elle vous fait de l’œil depuis? La Hyundai Elantra est très populaire puisqu’elle possède l’un des meilleurs rendements économiques de sa catégorie.

Avec sa variété d’équipement à la fine pointe de la technologie et sa faible consommation d’essence, elle n’a rien à envier à la plupart des véhicules hauts de gamme disponibles sur le marché. Qui plus est, les modèles 2020 sont offerts à un prix tout à fait incroyable. Compétitrice de la Nissan Sentra offrant elle aussi plusieurs avantages pour satisfaire les consommateurs.

Nissan Rogue

Ce VUS multisegment offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait le véhicule le plus vendu chez Nissan, et ce, année après année. Il a d’ailleurs été estampillé «meilleur choix en matière de sécurité» grâce à l’ensemble de ses technologies pour protéger ses passagers, dont le système de freinage intelligent et l’avertisseur d’angle mort.

Accueillant jusqu’à sept passagers, le Nissan Rogue est offert en version rouage à deux ou à quatre roues motrices – un idéal pour affronter l’hiver sans stress. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre un modèle avec ou sans toit vitré panoramique!

Kia Forte

Cette voiture polyvalente, sécuritaire et fiable à la conduite dynamique plaît à un large éventail de conducteurs, même aux plus sportifs. Disponible en modèle à hayon (le fameux hatchback) et avec ou sans moteur turbo, la Kia Forte comporte une transmission à six vitesses, mais c’est surtout son aspect ultra compact sans compromis sur le confort qui fait sa renommée.

Berline de choix, la Kia Forte offre du confort et un aménagement spacieux grâce à un habitacle bien conçu.

Nissan Micra

Dessiné spécialement pour la vie urbaine, ce petit véhicule abordable à l’apparence audacieuse permet de se stationner aisément dans les endroits les plus exigus de la métropole. Sa consommation d’essence relativement faible fait économiser au quotidien alors que son moteur à quatre cylindres offre une conduite tout en souplesse et en fluidité.

Offerte avec une transmission manuelle ou automatique, il ne reste plus qu’à faire votre choix ! Notez qu’en achetant une Nissan Micra chez ALBI Occasion, vous pourrez profiter d’une promotion sur les pneus d’hiver — faites vite !

Mazda CX-5

Pour attirer tous les regards sur vous, optez pour ce VUS de style urbain et athlétique. L’habitacle bien aménagé du Mazda CX-5 et son système d’infodivertissement avancé combleront vos besoins en matière de confort.

Côté conduite, vous roulerez tout en sécurité grâce aux quatre roues motrices (disponibles sur certains modèles seulement) qui offrent une adhérence sans pareil en saison froide.

Quant au modèle 2019, il est possible de le retrouver avec une motorisation Diesel, un atout indéniable pour ceux qui recherchent une consommation de carburant moins volumineuse. Dépêchez-vous à vous en procurer un !

Vous avez un coup de cœur? Ne manquez pas les baisses de prix incroyables offertes par votre concession ALBI Occasion préférée : prenez rendez-vous dès maintenant et rencontrez leurs experts en automobile !