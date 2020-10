VEILLET, Aline

(née Gaudreau)



De St-Sauveur, le 14 octobre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Aline Gaudreau, épouse de feu M. Charles Veillet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Diane) et Sonia (Serge), ses frères et soeurs Guy, Denis (Nicole) et Yvan (Diane), ses beaux-frères et belles-soeurs : Jeannine (Jean-Guy), Roger (Denise), Diane (feu Jean-Marc) et Claire (André), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 octobre prochain de 10h00 à midi au :418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8Un dernier hommage sera tenu le jour même au salon dès 11h30.