DESLONGCHAMPS, Jean-Marc



Au Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur de Terrebonne, le 14 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Marc Deslongchamps, Pharmacien, époux de Mme Ginette Ayotte, demeurant à Repentigny.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses filles Julie, Caroline, Sonia, ses soeurs Marie-Paule, Huguette, feu Ghislaine, feu Colette, ses frères Normand (France Sanson), feu Réjean, sa belle-mère Gisèle Pelletier, ses belles-soeurs Ghislaine, Liliane, son beau-frère Réjean, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.M. Jean-Marc Deslongchamps sera exposé le vendredi 23 octobre 2020 de 13h à 17h et de 19h à 21h et jour des funérailles à compter de 11h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le samedi 24 octobre 2020 à 15h en l'église paroissiale de St-Jacques. Inhumation au cimetière de L'Épiphanie.