Après le fils, le père arrêté pour agression sur des mineurs

Trois semaines après l’arrestation de son fils pour production de pornographie juvénile, un sexagénaire de Chambly qui opérait une garderie avec sa conjointe est à son tour accusé d’agressions sexuelles sur deux victimes de moins de quatorze ans.

« Il s’agit bel et bien du père et de son fils. Mais pour ce qui est des enquêtes, elles sont distinctes. On n’est pas en mesure de dire s’il y a un lien entre les activités de l’un et de l’autre », affirme Jean-Luc Tremblay, sergent de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent.

Jean-Pierre Dauray

Accusé

Jean-Pierre Dauray, 66 ans, était employé du jardin d’enfants de sa conjointe sur la rue Kent, à Chambly.

Jeudi après-midi, il a été arrêté par les enquêteurs de la Régie. Il devrait comparaître vendredi au palais de justice de Longueuil et faire face à quatre accusations d’agressions et de contacts sexuels sur deux mineurs, entre 1994 et 1999.

« À cette époque, il n’y avait pas de garderie », indique le sergent Tremblay. Les gestes allégués n’ont donc pas de lien avec son dernier emploi.

D’autres victimes ?

Comme Dauray aurait fait plus d’une victime, la Sûreté du Québec (SQ) a déployé sa structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série afin de savoir si de nouvelles plaintes seront portées contre lui.

« Tout porte à croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes. On fait un appel à tous pour voir si cela s’avère », poursuit le porte-parole de la Régie.

Cet événement survient moins d’un mois après l’arrestation par la SQ de son garçon de 22 ans, Pierre-Gabriel Dauray.

Par le FBI

Le 1er octobre dernier, Dauray fils a été accusé de voyeurisme, d’avoir accédé [à], eu en sa possession et produit de la pornographie juvénile, en novembre 2017.

Ce dernier se serait servi d’enfants de moins de 5 ans qui allaient au service de garde privé de ses parents.

Selon nos informations, il a été démasqué par le FBI dans un groupe privé sur les réseaux sociaux. Le bureau d’investigation américain a ensuite transmis l’information à la Gendarmerie royale canadienne.

Puis la semaine dernière, des accusations de voyeurisme, de contact et d’agression sexuelle, ainsi que de corruption d’enfants se sont ajoutées à son dossier.

Les activités de la garderie sont suspendues depuis le 30 septembre.

- Avec Claudia Berthiaume

♦ Si vous avez été victime ou détenez de l’information à propos de Jean-Pierre Dauray, communiquez en toute confidentialité au 450 536-3333.