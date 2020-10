Après «Star Académie», Sophie Vaillancourt enseigne au petit écran

Sophie Vaillancourt étudiait en enseignement lorsque le public a fait sa connaissance à «Star Académie», en 2009. Après avoir travaillé à l’étranger comme chanteuse et professeure de yoga, l’artiste retrouve aujourd’hui cahiers et crayons, à titre d’enseignante-animatrice à l’émission «Matières à emporter», à Savoir Média.

C’est Maxime Landry qui avait raflé les honneurs de l’édition 2009 de «Star Académie», mais sa collègue Sophie Vaillancourt avait quand même fait son bout de chemin dans le milieu artistique au terme du concours.

Dans les trois années suivantes, en plus de compléter son baccalauréat en enseignement et d’entamer une maîtrise en orthopédagogie, elle a tenu des rôles de premier plan dans les comédies musicales «Le blues d’la métropole» et «Big Bazar», fait partie des «beautés» du «Banquier» et lancé en 2012 un premier album solo, «Histoires de filles et de garçons», qui l’a menée jusqu’aux FrancoFolies en 2013.

Mais la belle, qui œuvrait aussi comme mannequin, rêvait d’ailleurs et de voyages. En 2015, elle a décroché un poste de sauveteuse au Club Med aux Îles Turquoises. Envoyée ensuite aux Maldives, aux Bahamas et sur des bateaux de croisière en Europe, Sophie a mené une vie de rêve pendant cinq ans.

«Le jour, j’enseignais le yoga et la méditation, et le soir, je chantais et je faisais des spectacles. Toujours au soleil, et avec des salles toujours pleines», résume en souriant la jeune femme de 34 ans.

Photo courtoisie

Un bon support

Mais sa famille et le Québec lui manquaient, et Sophie Vaillancourt avait déjà pris la décision de rentrer au bercail en 2020 lorsque la pandémie s’est déclarée. La COVID a simplement devancé ses plans de deux mois, la ramenant ici en mars plutôt qu’en mai.

N’ayant jamais rompu contact avec le milieu de l’éducation, et forte de son expérience en télévision, trois semaines après son retour, la native de Laval recevait une invitation à devenir professeure à l’émission «L’école à la maison», de Télé-Québec, animée par Anaïs Favron et Pascal Morrissette. L’émission quotidienne présentait des capsules scolaires aux élèves du primaire pendant que ceux-ci étaient privés d’école, au début du confinement.

Cet automne, c’est Savoir Média qui a reçu le mandat du ministère de l’Éducation de concevoir du contenu pédagogique pour appuyer les jeunes dans leurs apprentissages, en cette période où tous n’ont pas nécessairement accès aux classes traditionnelles. Le rendez-vous quotidien est présenté en matinée, sous le titre «Matières à emporter», sous forme d’épisodes de 30 minutes, qui s’adressent aux enfants du premier cycle du primaire, jusqu’aux étudiants de la cinquième secondaire.

Sophie se retrouve à nouveau au sein du «corps professoral», en distillant des notions de français aux écoliers du primaire et en offrant des vignettes d’orthopédagogie. Avec une conseillère, elle a écrit elle-même ses textes, qu’elle voulait ludiques et interactifs.

«Cette façon d’enseigner est particulière. Ce n’est pas comme être réellement en classe. Je pense que c’est un bon support pédagogique pour les élèves, s’ils ont à rester à la maison, et pour les enseignants. Parce que tous les éléments du programme sont là, tout est vérifié. Et c’était une bonne façon, pour moi, de faire ma part pendant la période de COVID», note-t-elle.

«Star Académie»

Maintenant bien installée à Montréal. Sophie Vaillancourt aimerait beaucoup continuer à faire de la télévision. Elle songe à développer son propre concept d’émission télévisée à valeur scolaire, souhaiterait être chroniqueuse ici et là, et développe des projets dans la chanson également. Elle n’a pas eu d’offre pour s’impliquer dans la nouvelle mouture de «Star Académie» à venir en février, mais adorerait être du périple.

«J’ai tellement aimé cette expérience! Ça m’a tellement apporté. Ç’a changé ma vingtaine. Je suis excitée pour ceux qui vont y participer, et même seulement faire les auditions. C’est une belle aventure!» souligne-t-elle.

Savoir Média présente «Matières à emporter» jusqu’au 6 novembre. Les épisodes sont diffusés du lundi au vendredi, en matinée, de 8 h 30 à 12 h. On peut aussi les revoir au matieresaemporter.ca.