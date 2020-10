«C'est très excitant» - Claude Julien

Visiblement satisfait des récentes acquisitions de l’équipe, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, est apparu tout sourire, jeudi matin, lors d’une visioconférence avec la presse locale.

«J’aime ce qu’a fait Marc [Bergevin] pour améliorer l’équipe, a indiqué Julien. C’est très excitant. Je sens qu’on a une équipe compétitive.»

Julien a notamment commenté l’arrivée des attaquants Josh Anderson et Tyler Toffoli, qui viennent grossir l’équipe et «améliorer la production» à l’attaque.

«C’est un élément qui nous donne un bon coup de pouce», a-t-il dit, à propos d’Anderson.

L’entraîneur-chef a aussi vanté les ajouts en défensive et devant le filet.

«Avec Jake Allen qui s’ajoute à Carey Price, ça forme un bon "1-2 punch", a-t-il dit. On sait que Carey est à son meilleur quand il est reposé.»

«Notre défensive est plus grosse et plus forte, a aussi fait remarquer Julien, faisant allusion à l’arrivée de Joel Edmundson, entre autres. On a une brigade défensive plus stable.»

L’entraîneur applaudit par ailleurs les nouveaux contrats octroyés à des joueurs qui étaient déjà avec le Canadien comme Brendan Gallagher et Jeff Petry.

«On a rempli les trous qu’on voulait remplir, a-t-il résumé. On ajoute des bons éléments au groupe qu’on avait déjà. Ça promet.»