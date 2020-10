Championnat ZOZO de la PGA: Munoz au sommet, Woods en queue de peloton

Le Colombien Sebastian Munoz s’est emparé du premier rang du Championnat ZOZO de la PGA, qui s’amorçait jeudi à Thousand Oaks en Californie, après avoir remis une carte de 64 (-8) au terme de la ronde initiale. Pour sa part, Tiger Woods a connu une journée bien difficile qu’il a conclue avec un pointage de 76 (+4), bon pour le 75e rang.

L’ancien numéro un mondial n’a jamais trouvé ses aises, lui qui a commis quatre bogueys et un double boguey. Deux oiselets lui ont permis de limiter les dégâts et de clore cette première ronde à 12 coups de Munoz.

Celui-ci a connu une première sortie mouvementée, alternant les coups de maître et les ratés. En effet, le Colombien de 27 ans a réussi deux aigles et huit oiselets, mais a également commis deux bogueys et un double boguey.

Il a néanmoins conclu au sommet, un coup devant l'Anglais Tyrrell Hatton et l'Américain Justin Thomas. Ce dernier a connu un neuf de retour du tonnerre en enregistrant cinq oiselets et un aigle, ce qui lui a permis de terminer la journée avec une marque de 65(-7).

Quant à Hatton, il a été très solide tout au long du parcours, qu’il a conclu avec huit oiselets et un boguey.

Le Canadien Mackenzie Hughes a également connu une très bonne journée, lui qui a retranché cinq coups à la normale de 72. L’Ontarien a été très constant, enfilant cinq oiselets et ne commettant aucun faux pas. Il est présentement neuvième, à égalité avec sept autres golfeurs, à trois coups du meneur.

Chez les autres Canadiens, Corey Conners pointe au 26e rang avec un pointage de 69 (-3). L’Ontarien a cinq coups de retard sur Munoz. Le Manitobain Nick Taylor est, quant à lui, 39e, à six coups de la tête.

Adam Hadwin a connu une ronde plus compliquée, qu’il a conclue avec une marque de 75 (+3). Deux doubles bogueys sur le neuf d’allée ont freiné l’élan du Saskatchewanais, qui est provisoirement 73e, à 11 coups du sommet.

Double égalité en tête à Greensboro

Sur le circuit féminin, les Américaines Danielle Kang et Jennifer Song ont pris la tête du Championnat LPGA Drive On, jeudi, à Greensboro en Géorgie, en bouclant la première ronde avec un pointage de 65(-7).

Leur compatriote Ally MacDonald suit tout juste derrière, au troisième rang, avec une marque de 66 (-6).

L’Ontarienne Alena Sharp a retranché deux coups à la normale de 72 en enregistrant quatre oiselets et deux bogueys. Elle est présentement 15e, à cinq coups du sommet.

Pour sa part, l’Albertaine Jaclyn Lee a connu une très difficile ronde de 80 (+8), ce qui lui a valu le 107e et dernier rang du classement.