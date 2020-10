Concernant le salaire qu’on doit donner à nos enfants

Nos enfants ont cinq et sept ans. L’un est entré en maternelle en septembre et l’autre en deuxième année. C’est d’ailleurs ce dernier qui a allumé la mèche du problème si je peux dire. Il est revenu à la maison un soir en disant qu’un de ses camarades lui avait affirmé qu’il recevait un salaire chaque fois qu’il aidait dans les tâches ménagères. Mon mari et moi n’avons nulle envie d’accéder à son désir, mais on se demande si on ne serait pas vieux jeu dans notre façon d’aborder l’affaire ?

Je signe pour nous deux

Chaque famille a sa philosophie sur le sujet. Il est donc difficile de trancher. Mais rien ne vous oblige à obtempérer, vu que vous détenez les cordons de la bourse. Mais peut-être pourriez-vous faire de cet enjeu un tremplin, pour sensibiliser votre garçon à la valeur de l’argent ?