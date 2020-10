COVID-19: les Voltigeurs suspendent leurs activités

Les Voltigeurs de Drummondville ont suspendu leurs activités en raison d'un cas positif à la COVID-19 confirmé dans leurs rangs, a annoncé jeudi la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Dans un communiqué émis en avant-midi, le circuit Courteau a précisé que la personne touchée est un joueur; son identité n’a pas été révélée. Conséquemment, les entraînements et les matchs du club concerné ne peuvent avoir lieu. Les hockeyeurs et le personnel des Voltigeurs sont en isolement et se soumettront à des tests.

Ailleurs dans la ligue, l’Armada de Blainville-Boisbriand a été aux prises avec une éclosion de cas positifs, puisque 18 individus ont été frappés par le coronavirus, ce qui a forcé l’organisation à se mettre en pause momentanément. Sa quarantaine a pris fin, de sorte qu’elle a pu reprendre ses activités – entraînements, périodes d’études, entre autres - lundi.

La saison de la LHJMQ en territoire québécois est stoppée au moins jusqu’à mercredi.