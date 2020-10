Des entraîneurs devenus psychologues en temps de pandémie

Plusieurs entraîneurs de football québécois sont à bout, se faisant déjà à l’idée que la fin de la saison collégiale approche à grands pas.

Certains se préparent à gérer les déceptions qui seront de plus en plus nombreuses. Rappelons que les sports d’équipe sont sur pause dans les régions en alerte maximale depuis plus de deux semaines.

Le pilote des Gaillards du Cégep de Jonquière en division 3, François Laberge, a d’ailleurs révélé devoir jouer un rôle bien plus important que celui d’entraîneur cette saison, auprès des joueurs et des autres instructeurs de son équipe. Il a expliqué qu’après plus de 30 séances d’entraînement, la déception est palpable. Selon lui, les prochains mois seront critiques.

«Je m’attends de devoir jouer un rôle de psychologue et c’est déjà commencé, a-t-il dit. Je suis autant psychologue qu’entraîneur-chef depuis quelques semaines. C’est aussi difficile pour mon personnel d’instructeurs. Je suis le seul à temps plein, mais mes adjoints ont tous des emplois à l’extérieur. Ils ont fait énormément de sacrifices en temps, en plus de réduire leur cercle social. C’est démoralisant.»

«On vivait d’espoir depuis août, a rappelé Laberge. On croyait réellement en la possibilité de jouer une saison écourtée. Ç’a été assez éprouvant pour tout le monde.»

Arrêter de jouer au yo-yo

L’entraîneur-chef du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF), Marc-André Dion, estime qu’il est temps d’arrêter de jouer avec les émotions des instructeurs et des étudiants-athlètes.

«Les instructeurs investissent beaucoup de temps et on donne constamment des coups d’épée dans l’eau pour se préparer. [...] Pour tous les entraîneurs qui ne sont pas temps plein, il n’y a rien de plaisant. Tu fais tout ça par passion pour les joueurs et il n’y a rien en bout de ligne», a-t-il déclaré.

Du côté des Élans de Garneau, la formation a décidé récemment de jouer un match intraéquipe.

«C’était juste pour faire du bien à tout le monde, a partagé l’entraîneur-chef Claude Juneau. Le contexte nous force à faire des choses qui ne sont pas orthodoxes. Cela a créé un baume sur la situation.»

«Quand tu es coach, à la base, tu ne fais pas ça pour le salaire avec le nombre d’heures que tu dois mettre pour réussir. [...] Le jeu du yo-yo qui se fait avec nous, c’est dur pour le moral», a-t-il ajouté.

Pour le moment, les équipes en zone rouge ont l’interdiction d’être à l’oeuvre. De son côté, le CNDF espère encore jouer une dernière partie pour ses finissants. La possibilité de disputer des rencontres au printemps continuera de faire l’objet de discussions entre les différentes institutions dans les prochains jours.

La goutte qui a fait déborder le vase

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Pour l’entraîneur-chef de l’équipe de football du Noir et Or du Collège de Valleyfield, Patrick Nadeau, la COVID-19 est la goutte qui a fait déborder le vase.

Nadeau a été confronté au décès de sa mère en août. Croyant que sa passion serait son remède, il était de retour sur le terrain une semaine plus tard pour préparer ses joueurs.

«Normalement, ça m’aurait fait du bien de retourner avec les gars. Par contre, avec toutes les déceptions liées à la COVID-19 qui s’accumulaient, je n’étais plus capable de gérer ça. Je n’étais pas bien et je ne me sentais pas assez fort pour affronter la situation», confie le principal intéressé au téléphone.

Il a récemment décidé de prendre un congé de maladie. Le besoin de recharger les batteries se faisait particulièrement sentir. Nadeau a rapidement compris que sa quatrième saison comme entraîneur-chef serait particulièrement difficile.

«Je devais m’occuper de moi, mais je devais gérer les déceptions des joueurs, dit-il. C’est venu me chercher, à la longue. Il y avait une bonne nouvelle et le lendemain, ce n’était plus ça du tout. Ce n’était pas facile de dire aux finissants qu’on ne pourrait pas jouer ensemble cette année. Je sentais vraiment que je devais agir comme un psychologue avec eux, mais aussi avec le personnel d’entraîneurs qui trouvait ça de plus en plus difficile.»

Une montagne russe

Avec le recul, il croit que le Québec aurait dû mettre un terme à la saison plus rapidement, comme l’ont fait d’autres provinces, pour éviter de vivre une montagne russe d’émotions. Malgré tout, le pilote du Noir et Or a particulièrement été impressionné par le dévouement de ses étudiants-athlètes dans ce contexte exceptionnel.

«Les joueurs restaient et continuaient de travailler fort, met en relief Nadeau. C’est fou raide et j’ai tenu à leur dire avant de partir. Les gens dans le collège croyaient que les jeunes allaient lâcher parce qu’il n’y avait rien de concret pour eux, mais ce n’est jamais arrivé. Malgré l’incertitude, les 70 gars n’ont pas manqué une pratique.»

Le Noir et Or a gagné le championnat provincial de la division 2 en 2017 et 2018.