THÉORÊT, Colombe, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 6 octobre 2020, à l'âge de, est décédée soeur Colombe Théorêt, s.s.a.Originaire de Sainte-Geneviève, elle était la fille de feu Arthur Théorêt et de feu Régina Brunet.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères Palma et Gilles, sa soeur Edmondine, s.s.a., ainsi que plusieurs neveux et nièces.Dans les circonstances actuelles de la pandémie, les cendres seront déposées près du tombeau de Mère Marie-Anne et les funérailles auront lieu à une date ultérieure.