[EN DIRECT] Zones rouges: pas de réouverture des restaurants en vue

Jugeant que la situation demeure «grave» et «inquiétante», le premier ministre François Legault n’a donné jeudi aucune indication d’une possible réouverture des restaurants en zone rouge au terme du délais de 28 jours.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Cri du cœur des restaurateurs pour la réouverture des salles à manger

• À lire aussi: COVID-19: 1033 nouveaux cas et 20 décès de plus au Québec

«Si on décidait demain matin de rouvrir, il y a un risque que la propagation augmente. Aujourd’hui, c’est le contraire qu’il faut faire», a-t-il laissé entendre.

Avec plus de 1000 cas par jour, le réseau de la santé québécois peine à maintenir la cadence, soutient François Legault, de sorte que les Québécois doivent redoubler d’efforts pour limiter les contacts.

«Tous ceux qui sont capables de faire du télétravail doivent faire du télétravail», a insisté le premier ministre.

Québec devrait annoncer au début de la semaine prochaine ce qu’il adviendra des consignes sanitaires au-delà de la période de 28 jours.

Le ministre de la Santé Christian Dubé, aussi présent au point de presse, a annoncé plus tôt ce matin qu’il a envoyé des équipes spécialisées en lutte à la COVID-19, des équipes «SWAT», dans quatre CHSLD.

L’attachée de presse du ministre de la Santé Christian Dubé, Marjaurie Côté-Boileau, a indiqué qu’il n’était «pas satisfait» des réponses des établissements. Il a demandé à ces équipes de «se rendre sur le terrain pour examiner l’application des protocoles de prévention et de contrôle des infections». Il a également demandé une chronologie complète des évènements.

Le Québec rapporte jeudi 1033 nouveaux cas et 20 décès de plus, pour un total de 97 321 personnes infectées et 6094 morts depuis le début de la pandémie.

Des 20 décès enregistrés, huit sont survenus dans les 24 dernières heures tandis que 12 ont eu lieu entre le 15 et le 20 octobre.

Suivez ci-haut la conférence de presse en direct.

Plus de détails à venir...

– Avec la collaboration de Vincent Larin