Justin: le sens de la famille

On a beau dire ce qu’on veut de Justin, il faut lui reconnaître une grande qualité.

Cet homme prend soin de sa famille et de ses amis !

Il les soigne aux petits oignons. Pas un jour sans qu’il les bichonne, les chouchoute, les dorlote !

LE ROUGE ET LE VERT

Regardez la légalisation du pot, dont on célèbre ces temps-ci — dans un grand nuage de fumée — le deuxième anniversaire.

Qui s’enrichit avec cette légalisation ? Qui retrouve-t-on dans les organigrammes des gros joueurs de cette nouvelle industrie ?

Des membres de la grande famille libérale !

Ça, c’est de la générosité !

On imagine notre beau Justin, au téléphone avec ses acolytes. « Ça vous tente de mettre du beurre sur les deux côtés de votre rôtie, les amis ? Eh bien, j’ai un mot pour vous. Juste un. Pot. Placez bien vos pions, j’arrive avec un projet de loi qui va vous permettre de passer Go en récoltant la cagnotte... »

D’un côté, tu permets aux jeunes de se geler la bine en toute légalité pendant que tu les endettes pour le reste de leurs jours.

De l’autre, tu gâtes tes chums !

C’est pas beau, ça ?

SEUL SUR SON ÎLE

Autre exemple de la magnanimité de notre PM : l’Aga Khan.

Le bonhomme est tout seul sur son île et s’ennuie pour mourir. Il appelle son chum Justin pour lui demander s’il ne viendrait pas faire un tour.

Justin aurait pu lui répondre : « Voyons, Aga, je suis premier ministre du pays, tu sais bien que je n’ai pas le temps ! »

Eh bien non !

Notre PM n’a pas hésité deux secondes, et lui a dit : « Tu t’ennuies, Aga ? Ne crains rien, je prends mon jeu de Mille Bornes et j’arrive avec toute ma famille ! On envoie la facture aux contribuables ! »

Ça, c’est un ami fidèle !

Et quand est venu le temps d’accorder un contrat de 43 millions de dollars à un organisme pour gérer l’un de ses nombreux programmes d’aide, qui notre beau Justin a-t-il choisi, hein ? Qui ?

Le premier venu ?

Non !

Ses amis de WE Charity, qui avaient donné des contrats à sa mère, à son frère et à sa femme !

Ça, c’est avoir de la mémoire ! Ça, c’est se montrer reconnaissant !

LES COPAINS D’ABORD

Et hier, notre Bureau d’enquête nous a appris que le gouvernement de Justin a aidé un autre membre de la grande famille libérale en accordant un contrat de 237 millions de dollars à un ancien député.

Sans appel d’offres !

Justin aurait pu accorder ce contrat lucratif à une autre entreprise qui aurait fabriqué des ventilateurs médicaux à moindre prix. Le Canada aurait pu ainsi économiser 100 millions de dollars !

Notre PM l’a-t-il fait ? Non !

Il a préféré avantager l’entreprise de son ami !

Même si ça nous coûtera plus cher !

Au diable les dépenses : les copains d’abord !

Avec des amis comme Justin, on n’est jamais dans le trouble !

HONTE AUX CONSERVATEURS !

Et que font les conservateurs, pendant ce temps ?

Ils critiquent Justin ! Ils lui demandent des comptes !

Alors que notre PM est peut-être le politicien le plus généreux de toute notre histoire !

Monsieur O’Toole, vous devriez avoir honte !

On rêve tous d’avoir un ami comme Justin !