Le Super Bowl au mois de mars?

Si la COVID-19 oblige la NFL à remanier son calendrier 2020 de façon importante, le Super Bowl pourrait bien être reporté au mois de mars.

C’est ce qu’a déclaré le président des Packers de Green Bay, Mark Murphy, durant un discours virtuel prononcé avant le match de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay. Il est le premier dirigeant du circuit Goodell à laisser planer publiquement cette possibilité.

«Nous pourrions déplacer le Super Bowl jusqu’à quatre semaines plus tard. Évidemment, nous aimerions éviter cela, mais nous avons une marge de manœuvre dans l’éventualité où nous devons affronter un certain nombre de problèmes impliquant plusieurs équipes et changer le calendrier», a déclaré Murphy par le biais de propos rapportés par le magazine «Sports Illustrated», ajoutant que l’annulation du Pro Bowl a aidé en ce sens

Au cours des six premières semaines de la saison, plus d’une douzaine de parties ont dû être reprogrammées à cause du coronavirus. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Titans du Tennessee ont été entre autres touchés par la COVID-19. Le quart-arrière des «Pats» Cam Newton est au nombre des athlètes ayant été infectés.

Mardi, la NFL a indiqué que 38 880 tests ont été réalisés entre les 11 et 17 octobre. Elle a recensé un total de 19 cas positifs, dont huit chez les joueurs.

Actuellement, le Super Bowl est prévu le 7 février à Tampa.