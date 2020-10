Lowe sonne la charge

Brandon Lowe a cogné deux circuits pour aider les Rays de Tampa Bay à vaincre les Dodgers de Los Angeles 6 à 4 et ainsi créer l’égalité 1-1 dans la Série mondiale, mercredi à Arlington.

Lowe a tout d’abord réussi une première longue balle en solo dès la manche initiale, avant de donner cinq points d’avance aux Rays avec un circuit de deux points en cinquième manche.

Il s’agit en quelque sorte d’un réveil offensif pour Lowe, qui n’avait expédié qu’une seule balle dans les gradins depuis le début des éliminatoires. Avant le duel de mercredi, il montrait une moyenne au bâton de ,107, contre une moyenne de ,269 en saison régulière. Il avait claqué 14 circuits en 56 matchs avant le tournoi éliminatoire.

Lowe a par ailleurs permis aux Rays d’établir un nouveau record du baseball majeur avec 28 circuits en une saison lors des éliminatoires.

Joey Wendle a également eu son mot à dire dans la victoire avec un double bon pour deux points en quatrième manche. Il a alors poussé Ji-Man Choi et Manuel Margot au marbre.

Les Dodgers auraient pourtant pu éviter cette poussée offensive puisque le joueur de deuxième but Enrique Hernandez a bousillé un double jeu en jonglant avec la balle quelques instants auparavant avec un retrait déjà au tableau.

Snell efficace

Le lanceur partant des Rays, Blake Snell, a très bien fait jusqu’en cinquième manche. Alors qu’il n’avait toujours pas donné de coup sûr, il a effectué un tir au goût de Chris Taylor, qui l’a expédié en dehors des limites du terrain pour produire deux points.

Il a finalement donné deux points, autant de frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en quatre manches et deux tiers. La victoire est toutefois allée au dossier de Nick Anderson et Diego Castillo a réussi le sauvetage en réalisant le dernier retrait.

Dans le clan des Dodgers, le partant Tony Gonsolin a subi la défaite. Il a donné un coup sûr en une manche et un tiers avant d’être retiré du monticule.

Les deux clubs profitent d’une journée de congé jeudi avant de reprendre l’action vendredi.