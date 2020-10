Nouvelle épidémie d’une forme de polio au Soudan du Sud

Juba | Une nouvelle épidémie d’une forme de polio est apparue au Soudan du Sud, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires de ce pays, après avoir déclaré que le « poliovirus sauvage » (PVS) qui provoque la maladie avait été éradiqué.

Quinze cas « de polio dérivé d’un vaccin » ont été détectés dans le nord-ouest du pays, mais « le ministère de la Santé et ses partenaires travaillent dessus et je pense que (l’épidémie) est sous contrôle », a décaré à des journalistes le docteur John Pasquale Romunu, directeur des services de prévention au ministère sud-soudanais.

Ces « poliovirus circulants dérivés d’un vaccin » (PVDVc) sont distincts des poliovirus « sauvages », agents pathogènes originels de la maladie désormais éradiqués du continent africain et qu’on ne trouve plus qu’en Afghanistan et au Pakistan.

Il s’agit d’une mutation rare du virus atténué contenu dans le vaccin.

Le 25 août, le Soudan du Sud avait été l’un des derniers pays africains à avoir eu confirmation que le poliovirus « sauvage » avait été éradiqué sur son territoire, permettant à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de déclarer officiellement l’éradication totale de la polio en Afrique.

Mais quelques jours plus tard, la polio avait refait son apparition au Soudan après avoir disparu depuis plus d’une décennie, selon l’ONU.