Rouge et Or: Arnold Mbembe vise une autre opportunité dans la NCAA

Désireux d’étudier dans une institution anglophone de nouveau, l’ailier défensif Arnold Mbembe a quitté le Rouge et Or de l’Université Laval et est à la recherche d’une nouvelle équipe afin de poursuivre sa carrière.

«Quand je me suis engagé avec le Rouge et Or, j’avais prévenu les entraîneurs que j’aimerais retourner aux sources si une opportunité se présentait, a raconté Mbembe, qui s’était joint à la troupe de Glen Constantin lors de la saison 2019 après avoir perdu sa bourse d’études à UMass parce qu’il ne répondait pas à tous les critères d’admissibilité. Je veux étudier en anglais. Avant Laval, je n’avais pas étudié en français depuis l’école secondaire.»

Mbembe garde toutes ses options ouvertes, mais sa priorité est d’évoluer dans la NCAA. «Des équipes sont au courant que je ne suis plus à Laval et Carleton pourrait être une option parce que je connais bien Paul-Eddy St-Vilien, mais je me concentre vraiment à obtenir une place dans la NCAA. Ça se passe bien, les discussions, mais je ne veux rien dévoiler pour l’instant. J’ai encore beaucoup de temps. J’ai de la famille dans plusieurs États américains. Je ne suis pas certain que je vais jouer dans le RSEQ si ça ne fonctionne pas aux États-Unis. Je regarde en Ontario et dans l’Ouest.»

Le produit des Cheetahs de Vanier assure qu’il avait réussi les 18 crédits nécessaires pour être admissible en 2020, si la saison n’avait pas été annulée en raison de la pandémie. «Je n’ai pas toujours les meilleures notes parce que j’ai dû prendre un pas de recul en étudiant en français, mais j’aurais pu jouer cette année. L’encadrement académique était bon. Je quitte en bons termes avec tout le monde et je parle encore à mes anciens coéquipiers. Laval est un programme exceptionnel.»

S’il demeure au Canada, Mbembe sera admissible pour au moins une autre saison. Âgé de 23 ans, il pourrait disputer deux campagnes si U Sports ne tient pas compte de l’âge limite de 24 ans comme elle le fera pour les finissants de 2020 lors de la prochaine campagne. La décision sera prise après la publication d’un rapport sur l’admissibilité au football prévu en février.

Même s’il n’y a pas eu de saison en 2020, un joueur ne peut pas transférer sans pénalité s’il a reçu une bourse d’études sportives (BES) au cours de la saison 2020-2021, à moins d’entreprendre des études de deuxième cycle.

Blessures

Blessé au dos et aux hanches au cours de son parcours collégial avec le CNDF et opéré à deux reprises, Vincent Carbonneau quitte le football pour retrouver une santé optimale. Le receveur, qui s’était engagé avec le Rouge et Or en décembre dernier, ne ferme pas la porte à un retour éventuel, mais sa priorité est de se reposer, de revenir en santé et de retrouver une meilleure qualité de vie.