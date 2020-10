Spectacle virtuel: moment Factory avec Billie Eilish

Billie Eilish présentera un spectacle en direct sur le web, samedi soir. Et c’est la compagnie montréalaise Moment Factory qui s’est occupée du contenu visuel de la prestation.

Le 9 mars dernier, la populaire chanteuse de 18 ans lançait en grande pompe sa nouvelle tournée mondiale, Where Do We Go ? à Miami. Le spectacle comptait des éléments visuels créés par Moment Factory. Mais quelques jours plus tard, après seulement trois représentations, la COVID sonnait l’arrêt de la tournée.

Les mois ont passé et à défaut de pouvoir reprendre les prestations devant public, la jeune femme a décidé d’offrir un beau cadeau à ses fans avec un spectacle virtuel complet, samedi, en direct de Los Angeles.

Depuis six semaines, 30 employés de Moment Factory collaborent avec Billie Eilish et son équipe sur l’événement. Trois personnes de la boîte sont présentement à Los Angeles pour s’assurer que tout se passe bien samedi soir.

« Le spectacle sera un peu une continuité de la tournée Where Do We Go ?, mentionne le producteur de Moment Factory, Daniel Jean. On l’amène dans un monde virtuel. »

Le concert utilisera la technologie de la réalité augmentée et se mélangera entre « le réel et le surréel », indique le producteur sans vouloir entrer dans les détails.

Une artiste « hyper créative »

Billie Eilish enregistrera sa performance dans un studio de tournage sans spectateur. Elle sera accompagnée de deux musiciens, dont son frère Finneas O’Connell.

Pour Moment Factory, le défi avec ce projet était différent d’une tournée habituelle. « Quand on crée une vraie tournée, on se met dans une ambiance, on se retrouve dans une salle avec d’autres personnes et on vit une émotion collective, indique Daniel Jean. Là, il faut se mettre dans la peau des gens qui vont regarder le concert sur un écran dans leur maison. »

Selon le producteur, Billie Eilish est « hyper créative » comme artiste. « Elle amène tellement de belles idées. Elle a une belle vision, une belle esthétique. Pour nous, c’est juste un honneur de pouvoir prendre sa vision et ses idées. »

♦ Le spectacle Where Do We Go ? The Livestream, de Billie Eilish, aura lieu samedi soir, à 18 h. Les billets sont disponibles au billieeilish.com. Les profits du concert iront à Crew Nation, un fonds créé par Live Nation pour aider les artisans de la scène durant la pandémie.