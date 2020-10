The Crown Tundra: tout ce qu’il faut savoir à propos de l’extension de Pokémon Sword et Shield

La nouvelle extension tant attendue de Pokémon Sword et Shield, The Crown Tundra, est arrivée et pour donner un avant-goût aux joueurs, Pèse sur Start a eu l’occasion de l'essayer un peu à l'avance.

L’inspiration venant des paysages célèbres du Royaume-Uni continue à peindre l’environnement de Pokémon Sword et Shield. C’est au tour de contrées montagneuses de l’Écosse d’être la source d’inspiration de l’extension The Crown Tundra.

Image fournie par Nintendo

De nouvelles quêtes

Notre personnage est lancé dans une aventure hivernale. Elle pourrait être un voyage de rêve pour un dresseur-Pokémon, et voici pourquoi.

Image fournie par Nintendo

The King of Bountiful Harvests

Qui dit nouvelle extension dit aussi nouveaux personnages et nouveaux Pokémons.

L’une des nombreuses intrigues concerne un Pokémon légendaire, Calyrex, connu aussi comme le «King of Bountiful Harvests» (Le Roi des Récoltes Abondantes). Bien que les habitants de Freezington, la ville principale de l’extension, pensent que ce n’est qu’un conte de fées, il y a au moins deux personnes qui croient le contraire.

Image fournie par Nintendo

Vous ferez donc équipe avec Peony et Peonia, un duo père-fille qui forme la «Peony Expedition Tema», pour résoudre les mystères qui entourent ce Pokémon.

The Legendary Tree of a Legendary Three

Une autre intrigue concernera la version Galarienne du trio légendaire Moltres, Articuno et Zapdos. Vous découvrirez les trois Pokémon oiseaux autour d’un gigantesque arbre à fruits qui pousse au milieu de la nouvelle zone. Le trio se dispersera à travers la vaste région de Galar et ce sera à vous de les retrouver, et de les attraper.

Image fournie par Nintendo

Ce sera très intéressant de voir ce que ces légendes réservent aux dresseurs, qui seront, sans aucun doute, des ajouts majeurs à une équipe de Pokémons.

Dynamax Adventure

Le nouveau mode «Dynamax Adventure» est un ajout de rêve pour les joueurs, tous niveaux confondus. En équipe de quatre dresseurs, avec trois personnages du jeu ou trois autres amis, cette nouvelle façon de jouer donnera la chance, à tous ceux qui y jouent, d’ajouter un Pokémon légendaire à son équipe et de s’équiper d’items uniques.

Image fournie par Nintendo

Parmi les items que les joueurs auront la chance d’obtenir se trouvent des Bottle Caps, des Dynamax Candies, des Armorite Ore ainsi qu’un tout nouvel item, une Ability Patch. Celle-ci donnera l’occasion au joueur de changer l’une des habiletés du Pokémen pour une Hidden Ability (habileté secrète) propre à son espèce. Un item qui sera très prisé par les dresseurs.

Image fournie par Nintendo

Il faut voir le mode «Dynamax Adventure» comme une partie de Donjons & Dragons. On vous donne un choix de quatre Pokémons, choisis par le jeu, au début de l’aventure. Chacun se verra donc octroyer un rôle typique, en quelque sorte: un dresseur jouera le rôle du «Tank», deux seront les «DPS» et le dernier sera le «Healer».

Il y aura des choix cruciaux à faire. Quel chemin prendre ? Faudrait-il qu’un des membres de l’équipe change de Pokémon pour celui qui a été battu? Quel item serait utile au combat? Ce sera une très belle façon d’introduire les plus jeunes à ce genre de jeu, et d’apprendre ce qu’est le travail d’équipe.

Devenir le champion des champions

Une fois que toutes les quêtes principales d’histoire du jeu de base et des deux extensions seront terminées, il sera possible de participer au Galarian Star Tournament, qui consiste à des batailles en duo avec un autre personnage rencontré dans votre aventure. En équipe, le joueur fera face aux meilleurs dresseurs et Gym Leaders de la région de Galar.

Image fournie par Nintendo

Le tournoi est là pour les dresseurs qui ont soif de combats redoutables et qui veulent tester leur équipe contre les meilleurs.

Image fournie par Nintendo

Les Pokémons légendaires plus faciles d’accès

Cette extension promet aux joueurs d’offrir beaucoup plus de Pokémons légendaires faciles d’accès. Le rêve d’avoir une équipe entièrement constituée de légendes peut être réalisable grâce à The Crown Tundra.

Image fournie par Nintendo

Bien que Isle of Armor avait été critiqué d’être un peu court, la campagne de Crown Tundra pourrait s’avérer plus longue et chargée en histoire et en combat. Il sera intéressant de voir comment les joueurs exploreront la nouvelle contrée de The Crown Tundra, qui promet beaucoup de nouveautés et de nouvelles façons de jouer.

L’extension de Pokémon Sword et Shield, The Crown Tundra, est disponible dès aujourd'hui exclusivement sur Nintendo Switch.

À REGARDER