Wayne Gretzky vend sa somptueuse demeure californienne

Le légendaire hockeyeur canadien Wayne Gretzky cherche à vendre sa fabuleuse propriété de Thousand Oaks, en Californie, dont l’architecte est un Québécois, pour la modique somme de 22,9 millions $.

Tel que le rapportait mercredi le «Wall Street Journal», les Gretzky avaient déjà vendu cette demeure en 2007 au coût de 18,5 millions $ à l’ancien joueur des Mets de New York et des Phillies de Philadelphie Lenny Dykstra, mais l’avaient rachetée en 2018 pour 13,5 millions $.

AFP

La résidence de 13 000 pieds carrés située près de Los Angeles comprend six chambres et huit salles de bain, et offre une vue imprenable sur les montagnes de Santa Monica et le lac Sherwood. Un pont relie la résidence principale à la maison des invités.

C’est l’architecte québécois Richard Landry, spécialisé dans la conception de maisons ultra luxueuses, qui a construit la demeure de Gretzky en 2002.