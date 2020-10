MERCIER, André

À Terrebonne, le 19 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé André Mercier, fils de feu Gélas Mercier et de feu Alida Gariépy.



Il laisse dans le deuil son fils Louis-Pascal (Christine Boileau), sa petite-fille Julyanne, la mère de son fils Hélène Fiset, ses soeurs Solange et Jeannine (Réjean Robert), sa belle-soeur Mireille Besner (feu Rémi), son frère Robert (Monique Forget), de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.



L'ont prédécé : son fils Jean-François, son frère Gilbert (Lucienne Renaud) et sa soeur Marie-Claire (Bernard Gagnon).



La famille recevra vos marques de sympathie ce dimanche 25 octobre 2020 de 13h à 17h à la : Résidence funéraire Jean-Denis Beauchamp

Les funérailles auront lieu le lundi 26 octobre à 11h, en l'église de St-Roch de L'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Lundi ouverture du salon dès 9h.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association canadienne du diabète.



Des mesures relatives à la COVID-19 seront respectées, dont le port du masque obligatoire.