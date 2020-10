MARTINS, Maria De Sousa

Laginha



Le 7 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, nous a quittés sereinement mon épouse, ma maman, notre grand-mère et notre arrière-grand-mère bien-aimée.Outre son époux, monsieur Camilio Martins, elle laisse dans le deuil sa fille Maria, ses petits-enfants Julie, Cristina, Nellie, Vinnie et Mario ainsi que les arrière-petit-enfants.La famille vous invite à venir la saluer une dernière fois. Elle vous accueillera au complexe funérairele mercredi 28 octobre à partir de 9h30, les funérailles seront célébrées à 13h en l'église Notre-Dame-de-Fatima sise au 1815, rue Favreau, Laval, suivies de la mise en crypte au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Étant donné les circonstances, il ne peut y avoir plus de 25 personnes à la fois au salon, le port du masque et la distanciation sont obligatoires.