«À tous les jours, on me rappelle que j’ai ce poids-là», raconte l’autrice et chanteuse Vanessa Duchel

L’autrice et chanteuse Vanessa Duchel, que le public a découvert en 2009 comme participante de Star Académie, était de passage jeudi à QUB radio pour parler de son récent livre, Franchement grosse.

Dans l’ouvrage très personnel, elle parle de diversité corporelle en abordant notamment sans détour son quotidien.

«À tous les jours, on me rappelle que j’ai ce poids-là. Peu importe quelle activité que je veux faire, je me rappelle que je suis grosse. Je m’en vais au restaurant et je sais que si je commande deux hot-dogs, les gens vont me regarder», a-t-elle confié au micro d’Anaïs Guertin-Lacroix.

La trentenaire y aborde également des sujets qui ont été plus difficiles à coucher sur papier, comme sa relation avec sa famille, dont sa mère.

«Elle m’a dit qu’elle a eu honte de moi longtemps, même si elle ne l’a pas démontré. Je ne l’ai jamais senti, mais elle était gênée de présenter sa fille grosse à ses amis ou à son entourage», a-t-elle raconté.