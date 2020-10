Cinq vins de la péninsule ibérique

L’Espagne et le Portugal sont sans doute les champions au registre des pays viticoles qui offrent les meilleurs rapports qualité/prix.

Avec sa gastronomie primée, ses tapas et son flamenco, l’Espagne est désormais le troisième pays le plus populaire dans le cœur des Québécois derrière la France et l’Italie. Considéré comme le plus vaste vignoble au monde, le pays de la corrida se distingue par ses vignes que l’on retrouve souvent en altitude et sa riche palette de cépages autochtones. De son côté, le Portugal, avec sa cuisine réconfortante, sa proximité avec l’océan Atlantique et ses paysages à couper le souffle, occupe le 6e rang des vins les plus populaires au Québec (ex æquo avec l’Australie). Longtemps associé au Douro et à la production du fameux porto, le plus petit pays de la péninsule ibérique a su renouveler son offre et mettre en lumière les autres régions de production tout en gardant sa tradition grâce à ses cépages uniques et ses méthodes d’élaboration. Voici cinq bons vins pour mieux connaître ces deux pays.

Buvez moins. Buvez mieux.

Dominio de Punctum, 20000 Leguas 2019, Vino de la tierra

Photo courtoisie

Espagne 12,5 %

1,4 g/L - Bio | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 13920771

Couvrant presque la moitié de la superficie du pays, la Castille-la Manche est la plus grande région viticole d’Espagne. De son côté, le vin orange – un vin blanc obtenu en faisant macérer les jus avec les peaux du raisin – est toujours aussi populaire. Offert à prix intéressant, celui-ci nous vient du domaine familial Dominio de Punctum, dont l’agriculture est certifiée biologique et biodynamique. Joliment parfumé avec des notes de marmelade, de noix et de pêche. En bouche, on sent une impression tannique couplée à un fruit mûr. Bien sec et frais.

Laderas de Montejurra, Emilio Valerio 2017, Navarre

Photo courtoisie

Espagne 14 %

4,2 g/L - Bio | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 14182458

Située au nord de l’Espagne, la région de Navarre est coupée de la France par les Pyrénées. Fondée en 1980, la cave Laderas de Montejurra pratique une agriculture biologique tout en suivant les principes de la biodynamie. Peu interventionniste, l’œnologue français Olivier Rivière, qui signe cette cuvée élaborée à partir de grenache, de merlot, de cabernet-sauvignon et une touche de tempranillo, vinifie chaque cépage séparément. Parfums de cerise noire, de balsamique et d’épices douces. La bouche est puissante, riche, tout en montrant des tanins arrondis et une acidité soutenue. Idéal si vous aimez les vins corsés.

Burmester, Tavedo 2019, Douro

Photo courtoisie

Portugal 12,5 %

1,5 g/L | ★★ 1/2 | $

Code SAQ : 14510642

Avec ses origines remontant à 1750, cette vieille maison de porto se distingue habituellement par la qualité de ses tawnys de type colheitas. Elle se renouvelle en lançant quatre vins secs dont celui-ci élaboré à parts égales des quatre cépages les plus répandus au Portugal : tinta barroca, tinta roriz, touriga Franca, et touriga nacional. Vinifié et élevé en cuve inoxydable, l’idée est de laisser paraître la pureté du fruit et laisser parler le sol schisteux de la région. Un rouge au nez simple et agréable de fruits noirs et d’épices. Ample avec des tanins souples, il se laisse boire facilement.

Vadio, Baga 2016, Bairrada

Photo courtoisie

Portugal 13 %

1,5 g/L | ★★ ★ | $$

Code SAQ : 13620840

La région de Bairrada produit actuellement parmi les meilleurs vins secs du Portugal. Lorsqu’il est bien mûr, le baga peut donner des vins densément structurés avec une acidité marquée, ce qui leur permet d’avoir un excellent potentiel de garde. Luis Patrão et son épouse Eduarda Dias proposent ici une version plus « souple » du baga tout en préservant son authenticité. Des notes de fruits noirs, de goudron et de fleur. La bouche est généreuse, bien détaillée avec un fruit lumineux. D’une buvabilité certaine, il peut être apprécié dès maintenant ou se bonifier quelques années dans votre cellier.

CVNE, Monopole Clasico 2017, Rioja

Photo courtoisie

Espagne 13 %

1,3 g/L | ★★ ★ | $$

Code SAQ : 13280646

Il y a cinquante ans, la Rioja était surtout connue pour ses vins... blancs ! Depuis les années 1970, la production de vin rouge a pris le dessus au point où la production de blanc est devenue quasi anecdotique. La situation est d’autant triste que les riojas blancs peuvent être de formidables vins de gastronomie. C’est le cas de cette cuvée élaborée par la Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) à partir de viura auquel est ajouté un peu de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, un vin oxydatif. Le résultat est à la fois surprenant et délicieux. Des tonalités de noix, de fruits blancs mûrs et d’épices. La bouche est large et dotée d’une fine acidité. C’est long et salin. Du pur bonheur !