COVID-19 : le Conseil des Atikamekw confirme un deuxième cas à Wemotaci

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci confirmé vendredi qu’un deuxième membre de la communauté, un membre du personnel de l’école primaire Seskitin, a été déclaré positif à la COVID-19. Aucun cas n’avait été déclaré à Wemotaci lors de la première vague.

La personne a été mise en isolement et une enquête épidémiologique est en cours pour déterminer si d’autres personnes qui seraient entrées en contact avec l’individu infecté auraient pu être infectées à leur tour.

«Les directions de l’école primaire Seskitin et l’école secondaire Nikanik ont transmis un mémo aux parents et aux membres du personnel pour les informer de la situation et que toutes les mesures sont prises pour diminuer le risque de propagation pour l’ensemble du personnel et d’assurer en priorité, la sécurité des enfants qui fréquentent les établissements scolaires», a fait savoir le Conseil dans un communiqué diffusé vendredi soir.

Le Conseil affirme cependant que la fermeture de l’école primaire Seskitin n’est pas envisagée à l’actuelle, puisque la Santé publique estime que les mesures sanitaires présentes sont assez pour limiter grandement les risques de propagation.

Un travail de nettoyage intensif sera effectué dans les écoles de la communauté cette fin de semaine. Celles-ci seront fermées lundi en avant-midi afin de laisser la place à une rencontre du personnel. Les étudiants sont invités à retourner en classe en après-midi.

«Encore aujourd’hui, nous devons continuer à mettre en valeur le respect, le partage et l’entraide pour passer à travers cette épreuve ensemble. De ce fait nous devons offrir notre soutien à la personne atteinte et à sa famille, afin qu’elle puisse guérir le plus rapidement possible», est-il écrit en guise de conclusion du communiqué.

Wemotaci se trouve dans l’agglomération de La Tuque, en Mauricie.