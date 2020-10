COVID-19 au Québec: 905 cas supplémentaires et 12 nouveaux décès

La moyenne des nouveaux cas de COVID-19, pour les sept derniers jours, est de 1043. Aujourd'hui, 905 nouvelles contaminations ont été rapportées et 12 décès ont été enregistrés.

Au total, la province compte 98 226 personnes infectées et 6106 morts.

Des 12 décès rapportés, quatre sont survenus dans les 24 dernières heures, six ont eu lieu entre le 16 et le 21 octobre et deux sont survenus à une date inconnue.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 OCTOBRE 2020

98 226 personnes infectées (+905)

6106 décès (+12)

540 personnes hospitalisées (-13)

99 personnes aux soins intensifs (-2)

Les prélèvements réalisés le 21 octobre s’élèvent à 27 183, pour un total de 2 914 409

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent: 426 (+7)

Saguenay–Lac-Saint-Jean: 890 (+24)

Capitale-Nationale: 7982 (+117)

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 3833 (+77)

Estrie: 2447 (+9)

Montréal: 40 470 (+237)

Outaouais: 2188 (+25)

Abitibi-Témiscamingue: 246 (-)

Côte-Nord: 169 (+1)

Nord-du-Québec: 9 (-)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine: 772 (+13)

Chaudière-Appalaches: 2958 (+88)

Laval: 8870 (+51)

Lanaudière: 6529 (+87)

Laurentides: 5967 (+32)

Montérégie: 14 361 (+137)

Nunavik: 28 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 14 (-)

Hors Québec: 64 (-)

Région à déterminer: 3 (-)

Total: 98 226 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent: 7

Saguenay–Lac-Saint-Jean: 34

Capitale-Nationale: 278

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 222

Estrie: 34

Montréal: 3514

Outaouais: 37

Abitibi-Témiscamingue: 4

Côte-Nord: 2

Nord-du-Québec: 0

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine: 22

Chaudière-Appalaches: 49

Laval: 706

Lanaudière: 225

Laurentides: 294

Montérégie: 677

Nunavik: 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 1

Hors Québec: 0

Région à déterminer: 0

Total: 6106 décès