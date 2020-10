COVID-19: Madrid interdit les réunions entre minuit et 6h

Madrid | Les autorités régionales de Madrid ont annoncé vendredi l’interdiction à partir de samedi des réunions entre minuit et 06H00 du matin, alors que plusieurs régions espagnoles souhaitent imposer le couvre-feu pour freiner la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, doit faire une déclaration à 13H00 locales sur ce sujet des mesures contre la COVID-19, ont annoncé ses services.

L’objectif de la région autonome de Madrid est d’imposer une « réduction drastique de l’activité sociale », a déclaré le responsable de la santé au sein du gouvernement régional de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Bars et restaurants devront fermer à minuit et n’auront plus le droit d’accepter de clients après 23H00.

Cette annonce intervient alors que l’état d’alerte, une mesure d’exception décrétée il y a deux semaines par le gouvernement central pour permettre le bouclage partiel de la capitale, prendra fin samedi après-midi.

Parallèlement, la région de Castille-et-Leon a d’ores et déjà annoncé qu’elle imposerait un couvre-feu à ses habitants à partir de ce week-end et le président de la région de Valence a indiqué qu’il ferait de même dans les prochains jours.