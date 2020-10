COVID-19: «trop de pays» enregistrent une progression exponentielle des cas

Genève | L’hémisphère nord se trouve à un « moment critique » de la pandémie de COVID-19, a averti le patron de l’OMS vendredi, jugeant qu’un trop grand nombre de pays enregistrent une progression exponentielle des cas.

« Un trop grand nombre de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas de COVID-19 et cela conduit maintenant à ce que les hôpitaux et les unités de soins intensifs soient proches ou aient dépassé leurs limites de capacité et nous ne sommes qu’en octobre », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse.

