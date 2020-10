ROBERGE, Mario



À Laval, le 9 octobre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé Mario Roberge.Mario laisse dans le deuil sa soeur Line Roberge (son conjoint David Kerr), sa soeur Carole Roberge (son conjoint Richard Paton et leur fils Louis) ainsi que plusieurs tantes et oncles, cousins et cousines.Une rencontre intime aura lieu uniquement en présence de la famille immédiate.