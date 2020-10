MANDANICI, Frank



30 juin 1934 - 14 octobre 2020C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de notre cher Frankie. Travailleur et courageux, il était apprécié de tous et ne manquait jamais une occasion d'aider son prochain. Ses valeurs se concentraient autour du travail, de la famille et de ses amis.Lui survivent son épouse Carmela, son fils Joey, sa belle-fille Julie, sa fille Lucie et ses petits-enfants Phillip, Tiffany, Fiona, Simon et Mathew.Les moments de bonheur avec Frank resteront scellés dans nos mémoires et nos coeurs et nous désirons nous souvenir uniquement du meilleur.Un rassemblement commémoratif aura lieu à une date ultérieure.