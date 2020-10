Le gouvernement Trudeau hypothèque l’avenir des jeunes

Emprunter de l’argent, ça revient à dépenser son avenir. En regardant la trajectoire budgétaire du gouvernement fédéral, on peut se demander ce qu’il restera de l’avenir de nos jeunes.

Le déficit fédéral atteindra 343 milliards de dollars cette année. Pour la première fois dans l’histoire du pays, la dette fédérale va dépasser la barre des 1000 milliards de dollars.

Le premier ministre Justin Trudeau soutient que ces dépenses font partie de son héritage. S’il continue de signer des chèques à gauche et à droite cependant, l’héritage qu’il léguera aux jeunes risque de n’être guère plus qu’une longue facture.

Un jeune sur quatre au chômage

Aujourd’hui, au beau milieu d’une pandémie qui pourrait perdurer, il est plus difficile pour les jeunes de se trouver un emploi après leurs études. Les derniers chiffres de Statistique Canada montrent que près d’un jeune sur quatre se trouve au chômage aujourd’hui, tandis qu’il n’y en avait qu’un sur dix il y a un an.

Avec ou sans emploi, c’est sur leurs épaules qu’incombera le fardeau de payer pour la dette contractée par les générations précédentes. Selon les chiffres de l’Institut C.D. Howe – tels que rapportés par la campagne MyTaxBurden.ca, cette dette et l’ensemble des engagements financiers passés représente une facture nette de plus 300 000 dollars pour un Canadien né en 1999.

C’est dix fois plus que ce l’est pour les contribuables nés en 1970! Et ça, ça ne paye pas encore pour l’ensemble des services gouvernementaux dont ceux-ci seraient sensés bénéficier.

Si rien n’est fait, c’est notre capacité de payer pour nos programmes qui en paiera le prix. Chaque année, le gouvernement fédéral transfère des dizaines de milliards de dollars aux provinces afin d’aider à payer des programmes essentiels tels la santé et l’éducation.

Cette année seulement, c’est plus de 80 milliards de dollars que le gouvernement fédéral versera.

Plus notre gouvernement est endetté cependant, moins il est apte à soutenir nos provinces et plus il doit dépenser en paiements d’intérêts. Considérant que la facture d’intérêts s’élève déjà à 19,5 milliards de dollars, il y a de quoi être inquiet.

Le gouvernement fédéral prétend que moins de dépenses de la part du secteur public aurait engendré une plus grande récession. Or, toute dette doit être payée, et les frais d’intérêts sur les emprunts encourus risquent de représenter un coût récurrent énorme.

On pourrait dire qu’en quelque sorte, le gouvernement Trudeau a hypothéqué la prospérité du futur des jeunes pour payer les dépenses d’aujourd’hui.

Équilibrer le budget

En fin d’année 2020, le gouvernement Trudeau va avoir enregistré le plus grand déficit de l’histoire du Canada. Et si son plan pour la prochaine année ne prévoit pas réduire la taille de la dette fédérale, on risque de le payer très cher dans les années à venir.

Malgré cela, l’espoir n’est pas perdu. Si le gouvernement Trudeau veut bâtir un avenir prometteur pour les jeunes, il doit immédiatement proposer un plan pour arriver à l’équilibre budgétaire et le remboursement de la dette. S’il ne le fait pas, les secteurs importants tel que la santé et l’éducation seront à risque de sous-investissement.

Pour un premier ministre qui se préoccupe de son héritage, il ne semble pas troublé par le nôtre. L’état des finances fédérales et les obstacles que pose le marché ne sont pas une combinaison encourageante pour nous : il est temps d’équilibrer le budget!

Mathieu Kazan-Xanthopoulos,

Coordonnateur régional pour le Québec, Génération sacrifiée