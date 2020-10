Montréal: circulation entravée sur le réseau autoroutier durant la fin de semaine

Des entraves majeures perturberont la circulation sur le réseau autoroutier durant la fin de semaine à Montréal.

Les entraves toucheront particulièrement l’autoroute 15 en direction nord entre L’Île-des-Sœurs et l’échangeur Turcot, l’A-20 est au niveau des échangeurs Saint-Pierre et Turcot et l’autoroute Bonaventure est entre Wellington et L’Îles-des-Sœurs.

L’autoroute 15 nord sera donc fermée entre la sortie 58 et l’échangeur Turcot de vendredi 22 h à lundi 5 h. Ce qui entrainera des fermetures par défaut en provenance de L’Île-des-Sœurs, du boulevard Gaétan-Laberge, de l’avenue Atwater et du boulevard De La Vérendrye.

Un détour est suggéré par l’A-10 ouest, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions en revanche, ils doivent emprunter les rues Saint-Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

La bretelle menant de l’A-720 direction ouest à l’autoroute 15 sud sera également fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

L’autoroute 20 est connaîtra une fermeture complète entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot durant la même période, soit de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, cela entraînera la fermeture de la bretelle menant de la route 138 en direction est vers l’autoroute 20 est.

L’autoroute 13 nord est concernée aussi par une fermeture complète de vendredi 21 h à lundi 5 h. Elle sera fermée entre la sortie 6 et l’entrée de l’A-40 ouest.

Pour sa part, l’autoroute 10 est sera fermée vers le pont Samuel-De Champlain de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h.

Pour rappel, au niveau du rond-point Dorval, l'autoroute 20 dans les deux directions ainsi que l'autoroute 520 en direction ouest sont fermées, depuis lundi, pour une durée indéterminée.