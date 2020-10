Notre voisin du Sud à la veille des élections

«Lets make America great again!» Trump a réussi son pari. Avec plus de 200 000 morts dus à la COVID-19, les États-Unis se classent au premier rang des pays affectés par le coronavirus. Si on compare ces chiffres avec le nombre de morts étatsuniens lors de guerres plus ou moins récentes: Première Guerre mondiale: 116 516; Vietnam: 58 220; Corée: 36 574; Irak et Afghanistan: 7000, sans parler des milliers de Noirs lynchés sur la place publique entre 1877 et 1950, force est de reconnaître que ce gouvernement a perdu cette guerre contre un virus sournois dont l'existence même, parmi les républicains, est remise en doute par certains.

C’est dans ce climat toxique que se déroule une drôle de campagne électorale qui culminera dans une douzaine de jours, le 3 novembre prochain, avec soit la réélection du président actuel, Donald Trump, soit l’élection du candidat Joe Biden, l’actuel meneur dans les sondages.

Lui-même atteint du coronavirus, Donald Trump a défié toutes les consignes de quarantaine et on l’a vu jouer les supermen après avoir subi un traitement à base de stéroïdes. Il assiste à des meetings publics sans le masque protecteur, affirmant être maintenant immunisé et encourageant, de ce fait, ses supporteurs à ne pas se protéger. Il préconise ainsi «l’immunité collective», une stratégie risquée qui peut causer la mort de milliers de personnes. Une telle attitude est totalement irresponsable, voire criminelle. D’ailleurs, les hôpitaux et les unités de thérapie intensive ne suffisent plus à la tâche, mais Trump s’en fout complètement.

Par ses propos haineux et racistes contre les Premières Nations, les Noirs, les Mexicains, les immigrants et ceux qui leur viennent en aide, il a favorisé la formation de groupes paramilitaires illégaux. Il y a actuellement, aux États-Unis, 165 milices prêtes à passer à l’action en tout temps, pendant la campagne électorale ou après, advenant la défaite de leur idole Trump. D’ailleurs, la police et le FBI ont arrêté, tout récemment, un de ces groupes, qui s’apprêtait à enlever la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer. Un des fils de Trump, Donald Jr, encourage la mise sur pied d’une «armée de surveillants électoraux de Trump». Celle-ci va patrouiller dans les circonscriptions démocrates afin d’intimider les partisans de Biden et de les empêcher de voter. Cette pratique est totalement illégale, mais qu’importe. Des dizaines d’autres mesures le sont tout autant, comme la présence de manifestants proarmes autour de centres de votation, ou la mise en place de lourdes procédures bureaucratiques pour nuire au vote par courrier, que préfèrent les électeurs démocrates.

Si, avant la pandémie, la réélection de Trump semblait plus que probable, aujourd’hui, on est loin de crier victoire dans le clan du magnat immobilier, depuis que l’économie a chuté en raison de la pandémie et que des millions de personnes se retrouvent sans emploi et incapables de payer soit leur hypothèque, soit leur loyer. Un climat qui n’est pas sans rappeler celui de la Grande Dépression. Sentant sa possible défaite aussi bien au scrutin populaire qu’au collège électoral, Trump n’hésite plus à déclarer qu’il n’acceptera pas le verdict populaire, alléguant quelques fraudes en raison du vote par la poste, et qu’il s’en remettrait finalement au tribunal suprême qu’il contrôle.

Le 3 novembre prochain sera, sans doute aucun, une date mémorable dans l’histoire des élections présidentielles aux États-Unis, tout comme le fut la gouverne de ce président hors norme, macho, vulgaire et imprévisible.