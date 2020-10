On va virer fous

Que ceux qui fantasmaient sur l’idée de reprendre le chemin du gym ou d’avoir droit à autre chose qu’un quart cuisse en livraison prennent leur mal en patience : ces 28 jours de « quarantaine » imposés risquent de s’éterniser un brin.

Encore un effort

À plus de 1000 cas par jour, il est normal qu’on nous demande de donner encore une petite poule avant une réduction des mesures sanitaires. Sauf que je suis inquiète de nous.

Plus de sport de groupe, plus de parlage dans le dos à la machine à café, plus de souper entre ami-e-s, plus de karaoké, plus de spectacles, plus de bingos. Plus de fun, finalement.

On parle énormément des problèmes de santé mentale depuis le début de la pandémie. La crise a plongé certaines personnes dans une détresse psychologique profonde. On parle, mais est-ce qu’on agit ?

Les médias sociaux sont à feu et à sang, on se tire dessus à bout portant et on s’arrache la tête à coup d’insultes et de menaces. On dirait qu’on se cherche collectivement quelque chose à faire.

C’est comme si tout d’un coup, tous les mécanismes ayant pour but de réguler les tensions sociales avaient été mis sur pause.

Encabanés

On n’a plus rien pour exulter, plus rien pour laisser sortir la steam. Et j’ai l’impression qu’il y a ben du monde qui tourne en rond comme des lions en cage.

C’est pas mêlant, on vit un véritable cabin fever collectif. Nous reste juste l’alcool pour exalter nos passions. Et c’est pas tellement une bonne nouvelle. La boisson exacerbe l’anxiété et les états dépressifs.

Ça fait que non, caler une demi-bouteille de vin pis boire des shooters de Sour Puss ne risque pas de nous aider à passer au travers. C’est même plutôt l’inverse.

Va falloir commencer à penser sérieusement à des solutions pour faire sortir le méchant. Sinon le méchant va nous trouver.