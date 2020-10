Quand ça colle trop...

Il suffit de bonnes astuces pour venir à bout des inconvénients de tous les jours qui nous collent à la peau.

Une petite gomme collante

Photo Adobe Stock

Quel désagrément cette gomme à mâcher qui tache les vêtements et qui colle aux chaussures et sur les tapis !

Les solutions :

Placez les vêtements ou les chaussures quelques minutes au congélateur ou passez un sac plastifié rempli de glaçons sur la gomme. Une fois la gomme refroidie, retirez l’excédent avec un couteau, une cuillère en prenant bien soin de ne pas briser les fibres du tissu. Sur les chaussures, vous pouvez racler la gomme plus énergiquement.

Les dernières traces de gomme peuvent être enlevées avec un bon solvant ou un dissolvant à vernis à ongles contenant de l’acétone. Par contre, il est préférable de faire un test sur une partie moins visible du vêtement afin de ne pas endommager le tissu.

Dans les cheveux, il sera facile d’enlever la gomme avec un chiffon imbibé de jus de citron ou en la frottant avec du beurre d’arachide.

Sur une surface dure, comme une table, le tambour de la sécheuse ou même sur le sol, vaporisez la gomme de WD-40 ou d’huile végétale, attendez quelques minutes avant de brosser les résidus amollis.

Sur un tapis, il sera plus facile de déloger la gomme si vous la réchauffez avec un sèche-cheveux. Enfilez des gants jetables en latex pour gratter la gomme amollie qui devrait complètement disparaître.

Le papier d’aluminium dans le four

Comment enlever ces résidus bien collés et qui deviennent une seconde peau aux parois du four ?

Les solutions :

Vaporisez-les de CLR ou avec un produit nettoyant pour le four (EASY-OFF). Laissez agir une bonne trentaine de minutes en prenant soin de bien aérer la pièce pour éliminer les vapeurs toxiques ou si vous pouvez retirer la plaque, faites le nettoyage à l’extérieur de la maison. Brossez énergiquement ou utilisez un couteau à mastic. Vous aurez probablement à répéter l’opération à quelques reprises pour éliminer complètement toutes les particules.

Un dissolvant pour la rouille contenant de l’acide phosphorique ou de la gelée navale pourra aussi faire fondre l’aluminium encollé. Après le nettoyage dans la pièce aérée, prenez soin de bien laver les parois du four avant de le réchauffer à nouveau.

Les bougies qui coulent

Photo Adobe Stock

Oui, il existe des bougies qui ne coulent pas et il faut bien lire l’emballage avant l’achat pour s’éviter des problèmes et un nettoyage délicat. Mais si la gaffe s’est produite, voici comment y remédier.

Les solutions :

Sur un meuble ou sur le sol, vous pourrez durcir la cire au maximum avec un glaçon. Recouvrez-la ensuite d’un papier absorbant ou d’un papier buvard et passez un fer chaud. La tache sera absorbée et il ne restera plus qu’à polir le meuble ou le plancher avec un chiffon et quelques gouttes d’huile d’olive.

Sur le tissu que vous ne devez pas laver avant le nettoyage, il sera plus facile de retirer la cire refroidie. Placez donc la nappe ou le vêtement dans le congélateur pendant quelques minutes avant de gratter délicatement la cire. Couvrez ensuite la tache avec du papier absorbant et passez un fer chaud. Le papier absorbera la paraffine fondue.

Après un lavage dans une eau savonneuse si quelques traces du colorant de la cire persistent, utilisez un détachant à base de benzine ou sur un tissu blanc, faites tremper la partie tachée dans une eau tiède additionnée généreusement de peroxyde ou d’une cuillerée de crème de tartre. Ce truc est particulièrement efficace pour les taches de cire rouge.

Bonne idée !

Afin que les bougies ne coulent plus sur votre nappe ou que les bougies d’anniversaire ne coulent pas sur le gâteau, placez-les au congélateur quelques heures avant de les allumer.

Les étiquettes collantes

Photo Adobe Stock

C’est un petit bout de papier qui peut facilement nous exaspérer, on gratte, on endommage nos ongles, on essaie de décoller avec la pointe de la lame d’un couteau... et on a tout gâché !

Les solutions :