D'ERRICO, Joan " Mina "



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Joan " Mina " D'Errico (née Lapello), à l'âge de 98 ans. Elle était l'épouse chérie pendant 64 ans de feu John D'Errico, et la mère adorée de Dr. Jean D'Errico (Johanne), Ron D'Errico (Jeannine), Linda D'Errico, Robert D'Errico (Christiane) et de Cynthia D'Errico.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Carmen, sa belle-famille Etienette, Bianca (Alfredo), Giulia (Bryan) et Rita (Jimmy), neuf petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants.En 1956, Joan et son mari John fondent La Cie de Pavage Broadway Ltée, qui continue toujours à ce jour.Nos remerciements au personnel attentif et aux docteurs de l'hôpital Ste-Anne pour les bons soins prodigués.Dans la situation actuelle de COVID, la famille tiendra une exposition privée (famille uniquement) et une cérémonie au complexe :Les funérailles auront lieu le mardi 3 novembre à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à l'organisme de votre choix seraient appréciés.