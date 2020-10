QUENNEVILLE, Dr Jean-Marie



Dr Jean-Marie Quenneville, époux de feu Madame Liza Boudreau Quenneville est décédé paisiblement entouré des siens, le 12 octobre 2020 à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil ses trois enfants, Jean-Marc (Danièle), Lyne (Michel), Jean-Luc (Patricia), ses petits-enfants , Frédéric, Maxime, Julia, Alexandre et Elizabeth, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de Soins Palliatifs de Laval.En raison de la pandémie, le nombre de personnes admises aux cérémonies de cultes étant limité, les funérailles se dérouleront à une date ultérieure, à confirmer.