PÉPIN, Jean-Marc



Le père Jean-Marc Pépin, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 21 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, dans sa 64e année de profession religieuse et sa 54e année de sacerdoce.Né à Lac-Mégantic, le 7 mars 1938, le père Pépin a prononcés ses premiers voeux le 15 août 1957 et a été ordonné prêtre, le 18 mars 1967.Après avoir complété sa formation à l'École Normale de Rigaud et au Scolasticat de théologie de Joliette, le Père Pépin a travaillé quelques années à l'Institution des Sourds de Montréal. Par la suite, il a fait partie du personnel enseignant du Collège Bourget pendant une quinzaine d'années. À partir de 1996, il exerce son ministère en paroisse d'abord à Roberval, puis à Ville Dégelis et dans le diocèse de Joliette. Enfin, en 2013, il est nommé aumônier du Centre Champagneur avant de rejoindre la communauté des malades en 2019.Outre sa famille religieuse, le père Pépin laisse dans le deuil son frère Hervé, sa belle-soeur Jeanine Roy Pépin (épouse de feu Réal Pépin), ainsi que plusieurs neveux et nièces.Les funérailles du Père Jean-Marc Pépin seront célébrées dans l'intimité et ses cendres seront déposées au cimetière de la Congrégation à Joliette.