VEZEAU, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de notre cher Robert Vezeau, survenu subitement à son domicile, le 15 octobre 2020.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 70 ans, Madeleine Riopelle, ses enfants Louise (Jean-Pierre Tremblay), François, Michèle (Robert Richer), Jean-Guy (Brigitte Beaudet), Robert (Marie-Hélène Morel), Alain, ses petits-enfants Maxime, Simon, Sophie, Renaud, ses arrière-petits-enfants Xavier et une petite Fauve qui arrivera en novembre. Lui survivent aussi ses frères Réal, Guy et Michel, sa soeur Denise, ses belles-soeurs, ses nièces, neveux, autres parents et amis.En raison de la situation sanitaire il n'y aura pas de cérémonie pour le moment. Dès que la situation le permettra il y aura inhumation des cendres au Cimetière de l'Épiphanie. La famille fera part des détails en temps et lieu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à un organisme de votre choix.