BOISVERT, Luc



De Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 octobre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Luc Boisvert, époux de madame Madeleine G. Boisvert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Marie-Pier B. Boisvert), son petit-fils Madrik, sa nièce Lucie Perreault (Benoit Doucet) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 octobre 2020 de 9 h à 11 h au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2, 450-359-0990, www.lesieuretfrere.comSuivront les funérailles à 14 h en l'église de Saint-Luc, 350, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, J2W 2A3. L'inhumation aura lieu le lundi 2 novembre 2020 à 11 h au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :